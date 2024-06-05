Новости ТСН онлайн 19:30 5 июня. Военная техника в Киеве, авария с полицейскими и пропал ребенок

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 среды, 5 июня 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — 64 боевых столкновения с начала суток: где на фронте сейчас ведутся бои? — "Маршрутка" к Роботиному: как под постоянными обстрелами в Запорожье на передовую подвозят боекомплект. – 50 миллиардов долларов кредита готовы предоставить Украине США. Какой хотят залог? — Военная техника на улицах и проверки на блокпостах – что будет происходить в Киеве и области в ближайшие дни? — Прислушаться к Минобороны или правительству: что делать юношам, которым исполнилось 17 за границей? — Битва паспортов: пограничники объясняют, почему украинское гражданство сильнее любого другого? — Ненастье обесточило более двух с половиной сотни населенных пунктов. Как это влияет на графики отключения света? — Двое погибших, 16 раненых, повреждены электросети, объекты инфраструктуры, частное жилье: итоги российских обстрелов этой поры — Харьковщина в огне. Из-за вражеских обстрелов пылают не только города и села – загорелся лес. — Деньги выплатили – квартиры не получили: как государственный застройщик оставил инвесторов под открытым небом? — Маршрутчики обвиняют столичного чиновника в поборах: как отреагировали в ДБР? — Не вернулся из командировки: черновицкий депутат исчез из поезда по дороге из Румынии. Куда девался Алексей Волощук? — Угроза для гражданских? Почему депутаты отложили рассмотрение законопроекта о военной полиции? – Российского агента обнаружили в высшем военном руководстве Молдовы. Что ему грозит предательством? – Пошла в школу и не вернулась: в Германии исчезла 9-летняя украинка – Поиски ровенской полицейской, которую в Одессе смыло в море, завершились: тело нашли в километре от места трагедии. — Авария с полицейскими: во Львове столкнулись три машины, 7 человек пострадали — Почти два миллиона гривен отсудила в облэнерго семья из Ровенщины. Чем провинились энергетики? — Махинации с депозитами: в Днепре трое работников банка обманули клиентов на шестьдесят миллионов гривен — Лидия Степановна теперь владелица дома: 98-летней женщине, преодолевшей 10 километров пешком, чтобы не жить в оккупации, подарили дом.