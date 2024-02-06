Новости ТСН онлайн 19:30 6 февраля. Ракетой убили младенца, скандал с СБУ, заминированная ЗАЭС

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 6 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Ракетная атака по Харьковской области. В Золочеве разрушен отель, погиб двухмесячный младенец. - В Киев прибыл главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Во время переговоров в Киеве речь пойдет о военной и финансовой поддержке Украины. - На Львовщине должникам электроэнергии выключают питание. Первые в списке на отключение - те, у кого задолженность на десятки тысяч гривен. - На Ровенщине в реанимации спасают женщину после вооруженного нападения. Мужчина набросился на двух женщин с пистолетом и топором, а потом угрожал взорвать полицейских. - Главу СБУ вызвали для доклада в Верховную Раду по делу прослушивания журналистов-расследователей Bihus.info. Дело передали в Государственное бюро расследований. - Заминированная ЗАЭС. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Киев, а 7 февраля отправится на оккупированную россиянами атомную станцию. - Ни повесток, ни выборов в "Дії" не будет. Но вскоре можно будет жениться онлайн. - В Киеве меняют правила получения домашних животных. Их владельцев приглашают к обсуждению.