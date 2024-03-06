Новости ТСН онлайн 19:30 6 марта: Россияне уложили ракетой по Одессе – там был Зеленский!

Новости ТСН онлайн 19:30 6 марта: Россияне всадили ракетой по Одессе - там был Зеленский! Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 среды, 6 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Опять обстрел Одессы. Российская ракета прилетела в порт, когда Владимир Зеленский встречался там с греческой делегацией. Именно президент подтвердил информацию о погибших и раненых в результате атаки. Ни он, ни иностранные гости не пострадали. - Авиабомбой по жилому дому попали россияне в Боровой на Харьковщине. Из-под завалов смогли спасти двух детей и раненую женщину. Мужчина сгорел заживо. - Удар беспилотников по Сумах. По меньшей мере 7 раненых, среди них 11-летний мальчик. Повреждены 14 многоэтажек, больница, 20 авто. - Первый из вновь построенных надводных дронов назвали "Авдеевка". На 35 беспилотников Sea Baby команда UNITED24 вместе с волонтерами за полтора суток собрала более 320 миллионов гривен. Как конструкторы СБУ тестируют на воде первый "народный" дрон - репортаж Андрея Цаплиенко. - Бойкот Лаврова. Европейские послы в России коллективно отказались приходить на встречу с министром иностранных дел. Он собирался на камеры требовать, чтобы они не вмешивались в президентские выборы в России. Пришел только министр иностранных дел Нигерии. - Противостояние действующего и бывшего президентов США. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают от своих партий в так называемый супервторник. Соперница Трампа Никки Хейли заявила, что прекращает борьбу. - Польские фермеры устроили новую акцию протеста в Варшаве под правительством. Жгли шины и символический гроб. Встреча с представителями фермеров премьер Туск пока назначил на эту субботу. - Сразу 12 мужчин, которые хотели сбежать в Румынию, задержали на Закарпатье. 7 выловили из реки Тиса, один поранился, не преодолев заградительный забор, двух задержали с помощью беспилотника. - Почему отменили тендер по закупке продовольствия для ВСУ? - Деснянский суд Киева допрашивает свидетелей и потерпевших по делу сторожа поликлиники, который вовремя не открыл укрытие во время российского обстрела в июне прошлого года. Тогда погибли три человека, среди них 9-летняя девочка. Кто еще виноват в трагедии? - УКФ с головой. Главой наблюдательного совета Украинского культурного фонда назначена Наталья Кривда - профессор кафедры украинской философии и культуры КНУ имени Тараса Шевченко. - Посмертное донорство. Многие ТСНовцы написали заявления на трансплантацию органов после смерти. Их внесут в Единую государственную информационную систему трансплантации. Почему это важно?