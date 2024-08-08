Новости ТСН онлайн 19:30 8 августа. Армия+, наступление на Курщину, Охматдет работает, беглец-ОПЗЖшник

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 8 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - В США отреагировали на события на Курщине. Имеет ли Украина право на вооруженный ответ России? - «Суджа за полдня»: пока официальные источники хранят тишину, соцсети взорвались мемами об украинском наступлении на Курскую область. - Россияне давят сразу на нескольких направлениях фронта. Где сейчас горячее всего? - На Сумщине, которая страдает от интенсивных вражеских обстрелов, объявили об эвакуации из 23 населенных пунктов. - На Сумщине россияне убили 6-летнего мальчика и его 22-летнего брата. Под прицелом врага Донетчина, Днепропетровщина, Херсонщина, Харьковщина и Запорожье. - История выживания: репортаж о двух годах в плену и перенесенных пытках защитников Мариуполя. - «Дія» для военных. С сегодняшнего дня в Украине заработало новое приложение «Армия+». В нем можно будет получить уникальный номер для цифровых услуг, оформить электронный рапорт и пройти опрос. - Месяц после обстрела «Охматдета». Какие отделения уже заработали в крупнейшей детской больнице Украины? - Пытался сбежать из Украины, находясь под домашним арестом: депутата из Черкасской области от запрещенной партии «ОПЗЖ» задержали на границе. - В Киеве правоохранители задержали 16-летнего поджигателя военных авто, которого завербовали ФСБ. - Детский вагон сегодня впервые отправился из Харькова. Куда будет курсировать вагон для мам с малышами? - Единственная в Украине горилла, которая уже 25 лет живет в Киевском зоопарке, празднует 50 лет!