Новости ТСН онлайн 19:30 9 апреля. Убийство ребенка в фуникулере! Взрыв под Полтавой!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 9 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube. - Будет сидеть за решеткой - суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка в киевском фуникулере. - Погибший и раненые - в Донецкой области россияне сбросили авиабомбу на частные дома. Под завалами ищут людей. - Россияне ракетой ударили по многоквартирному дому под Полтавой. Один человек погиб, 12 ранены, среди них - дети. - "Хлопок" в России. В Воронежской области беспилотники попали по авиационному заводу. - Расстрел украинских военнопленных. Офис генпрокурора начал расследование после обнародования ужасного видео расправы над безоружными людьми. - Правительство пересмотрит систему бронирования. Премьер Шмыгаль поручил определить исчерпывающий перечень предприятий критической инфраструктуры, а само постановление о бронировании сделать "более справедливым". - ГБР считает "боевые". Командира одной из воинских частей Донецкой области подозревают в манипуляциях с денежными выплатами бойцам. - Авария на блокпосту вблизи Луцка. На рассвете водитель врезался в бетонную конструкцию. Три человека травмированы. - Лето вместо весны - температурные рекорды 2024-го. - "Климатическое" решение Европейского суда. Привлекут ли к ответственности Украину? - Наблюдательный пункт в небе и помолвка на земле: как в США встретили затмение солнца. - Свинья в большом городе. Как чувствует себя 100-килограммовая погреб в столичной квартире.