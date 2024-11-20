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Попадание на Черниговщине, удар ракетами по РФ и смертельная непогода. Новости ТСН 19:30 20 ноября

Попадание на Черниговщине, удар ракетами по РФ и смертельная непогода. Новости ТСН 19:30 20 ноября

Попадание на Черниговщине, удар ракетами по РФ и смертельная непогода. Новости ТСН 19:30 20 ноября

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Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 20 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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