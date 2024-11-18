ТСН 19:30 за 18 ноября 2024 | Полный выпуск новостей на жестовом языке

Новости Украины и мира по состоянию 19:30 понедельника, 18 ноября 2024 года, в обзоре ТСН: - Удар по Одессе - 10 погибших и 47 раненых. - Двое погибших и двое раненых в Константиновке, Донецкой области. Люди находились на улице, когда враг ударил по жилым кварталам из ствольной артиллерии. - Сумы в трауре. Количество погибших от российского теракта возросло до 12 человек. Среди них двое детей. Раненых почти 90 человек. - Прямо не подтверждают. От Белого дома до сих пор нет четкого разрешения на применение дальнобойных ракет в глубь России. - Заморозка войны и отказ от вступления в НАТО - Эрдоган привез на саммит Большой двадцатки в Бразилию свой «мирный» план. - Цифровизация в армии. - График отключений света - какие убытки понесла энергосистема в результате массированного российского обстрела? - Вернуть лицо - как пластические хирурги исцеляют двух женщин искалеченных в результате российских обстрелов. - Требовал деньги и права на компанию. На Днепропетровщине задержали депутата местного совета, который пытал мобилизованного бизнесмена. - Он мечтал жить в Виннице, зато нашел здесь вечный покой. В городе сегодня попрощались с легендарным бойцом Азова Виктором Хетчиковым. - Владимир Зеленский на Донбассе. Президент посетил прифронтовые Покровск и Купянск. - В День сержанта военно-служащий ССО Александр Титенко установил новый рекорд. - В Карпатах уже до 6 градусов мороза! В Украину направляются несколько циклонов, которые несут похолодание и снег.