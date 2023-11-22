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ТСН
ТСН. 19:30
ТСН 19:30 за 22 ноября 2023 | Полный выпуск новостей
ТСН 19:30 за 22 ноября 2023 | Полный выпуск новостей
ТСН 19:30 за 22 ноября 2023 | Полный выпуск новостей
ТСН 19:30 за 22 ноября 2023 года | Полный выпуск новостей на жестовом языке
Сюжеты выпуска
ТСН 19:30 за 22 ноября 2023 года | Полный выпуск новостей на жестовом языке
ТСН 19:30 за 22 ноября 2023 года | Полный выпуск новостей
Главные новости 22 ноября: наступление колонн на Авдеевку, соглашение с ХАМАСом, граница разблокирована?
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Штурм россиян бронетехникой не удался: ВСУ уничтожили вражескую колонну под Авдеевкой
Обстрелянная гимназия, елка под землей и прочее – в выпуске ТСН 19:30 за 22 ноября 2023 года.
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