ТСН 19:30 за 25 ноября 2024 | Полный выпуск новостей на жестовом языке

Новости Украины и мира по состоянию 19:30 25 ноября 2024 года, в обзоре ТСН. - Россияне ударили по центру Харькова ракетой С-400. 23 человека ранены. - В Запорожье в результате российской атаки дронами пострадал ребенок, разбиты дома и промышленные сооружения. - 11 пострадавших в Одессе из-за утренней атаки баллистикой. Вражеская ракета попала в жилой квартал. - Украина впервые ударила американскими баллистическими ракетами Атакамз с кассетной боевой частью - Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Донецкой области - Бракованные мины в ВСУ. Ширится скандал вокруг боеприпасов калибра 120 мм - Меру пресечения получил нападавший, который в ночь на воскресенье застрелил мужчину в одном из отелей в столице. - Неожиданные результаты президентской гонки в Румынии. - Великобритания вводит крупнейшие санкции против теневого флота России. - Россия должна заплатить за уничтоженное имущество украинцев. Первые решения о компенсациях могут появиться в 2027 году. - Настоятеля храма УПЦ (МП) задержала СБУ в Харькове. Мужчину подозревают в шпионаже за защитниками города. - В Одесской области задержали дальнобойщика, который вывозил мужчин за границу под прицепом своего грузовика. - Поджигал машины военных и здания ТЦК. В Сумах правоохранители задержали 35-летнего серийного поджигателя. - 100 тысяч человек в почти 800 домах Кривого Рога остаются без отопления. Почему батареи криворожан до сих пор холодные? - Без снега, но с морозом. На этой неделе в Украине синоптики прогнозируют похолодание.