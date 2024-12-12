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ТСН новости 19:30 12 декабря. "Убрали" конструктора российских ракет!

ТСН новости 19:30 12 декабря. "Убрали" конструктора российских ракет!

ТСН новости 19:30 12 декабря. "Убрали" конструктора российских ракет!

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Новости Украины и мира по состоянию на 19.30 четверга, 12 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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