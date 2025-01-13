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ТСН новости 19:30 13 января. Оккупанты возле Днепропетровщины! Морозы суют!

ТСН новости 19:30 13 января. Оккупанты возле Днепропетровщины! Морозы суют!

ТСН новости 19:30 13 января. Оккупанты возле Днепропетровщины! Морозы сунут!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19.30 понедельника, 13 января 2025 года, в обзоре ТСН.

    

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