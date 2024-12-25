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ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе

ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе

ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19.30, 25 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

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