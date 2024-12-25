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ТСН
ТСН. 19:30
ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе
ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе
ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе
ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе
Сюжеты выпуска
ТСН новости 19:30 25 декабря. Рождество под обстрелом, смертельное ДТП и взятка в унитазе
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ТСН 19:30 за 25 декабря 2024 | Полный выпуск новостей на жестовом языке
Новости Украины и мира по состоянию на 19.30, 25 декабря 2024, в обзоре ТСН.
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