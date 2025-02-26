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ТСН новости 19:30 26 февраля. Пенсии вырастут! Новый вид дронов ударил по Сумам.

ТСН новости 19:30 26 февраля. Пенсии вырастут! Новый вид дронов ударил по Сумам.

ТСН новости 19:30 26 февраля. Пенсии вырастут! Новый вид дронов ударил по Сумам

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 26 февраля 2025, в обзоре ТСН.

  

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