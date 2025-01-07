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ТСН
ТСН. 19:30
ТСН Новости 19:30 7 января. Убийство украинок, уже без МСЭКов и смертельное землетрясение
ТСН Новости 19:30 7 января. Убийство украинок, уже без МСЭКов и смертельное землетрясение
ТСН Новости 19:30 7 января. Убийство украинок, уже без МСЭКов и смертельное землетрясение
ТСН Новости 19:30 7 января. Убийство украинок, уже без МСЭКов и смертельное землетрясение
Сюжеты выпуска
ТСН Новости 19:30 7 января. Убийство украинок, уже без МСЭКов и смертельное землетрясение
Отнял у подчиненных, рискующих жизнью, почти полмиллиона гривен!
Убили двух украинок ради младенца! В суде Германии открылись невероятные детали
Покровск под постоянными ударами! Россияне уничтожают все и охотятся на гражданских!
Трогательная история: военная хотела купить картину – художник подарил ее за защиту Украины!
Новости Украины и мира по состоянию на 19.30, 7 января 2025 года, в обзоре ТСН.
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