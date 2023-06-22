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Выпуск ТСН 19:30 за 22 июня 2023 | Новости Украины

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Выпуск ТСН 19:30 за 22 июня 2023 | Новости Украины

Зеленский: Россия планирует теракт на ЗАЭС - для этого все готово

Сюжеты выпуска

Ситуация на фронте, взрыв в Киеве, угроза ЗАЭС и прочее — в выпуске ТСН 19:30 за 22 июня 2023 года.

   

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Дата публикации
Просмотры
74
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