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Выпуск ТСН 19:30 за 26 июня 2023 | Новости Украины

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Выпуск ТСН 19:30 за 26 июня 2023 | Новости Украины

Выпуск ТСН 19:30 за 26 июня 2023 года | Новости Украины (полная версия на языке жестов)

Сюжеты выпуска

Обстрелы регионов, успехи на фронте, помощь от ЕС

    

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Дата публикации
Просмотры
102
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