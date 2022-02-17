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Выпуск ТСН.14:00 за 17 февраля 2022 года

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Выпуск ТСН.14:00 за 17 февраля 2022 года

Новости с фронта: вражеский снаряд попал в детский сад в Луганской области

Сюжеты выпуска

Вражеский обстрел, Совбез ООН, митинг ФЛП и другое - в выпуске ТСН.14:00 за 17 февраля 2022 года

   

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