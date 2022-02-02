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Выпуск ТСН.16:45 за 2 февраля 2022 года

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Выпуск ТСН.16:45 за 2 февраля 2022 года

В Харьковской области сегодня разбудили сурка Тимка – что он навещал

Сюжеты выпуска

Стрельба в Киеве, угрозы Путина, 3D мясо и другое - в выпуске ТСН.16:45 за 2 февраля 2022 года

                               

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