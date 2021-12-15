Снял нарушение на телефон – получи кэшбек от штрафа: сегодня Комитет ВР рассмотрит законопроект

Снял нарушение на телефон – получи кэшбек от штрафа: сегодня Комитет ВР рассмотрит законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект о кешбеке от штрафа | Новости Украины

Авторы законопроекта уверяют, что благодаря новации удастся уменьшить количество ДТП.

Сегодня, 15 декабря, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект, предусматривающий водителям фиксировать нарушения ПДД на смартфон и получать за это бонусы.

Об этом говорится в эфире ТСН.Утро.

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Авторы законопроекта предлагают устанавливать на мобильное устройство специальное приложение и через него снимать водителей, нарушивших ПДД. По дороге камера смарфона фиксирует все, что видит. К примеру, кто-то проехал на "красное", пересек двойную сплошную или проехал полосой общественного транспорта. А кадры автоматически отправляются в полицию. Далее для нарушителя штраф, для автора видео – 10% от взыскания.

Похожая инициатива уже работает в Германии, и там многие присылают видео нарушений. Авторы украинского законопроекта уверены: благодаря новации удастся уменьшить количество ДТП. Однако есть и критики инициативы, которые говорят, что "все это бред с юридической точки зрения".

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект о кешбеке от штрафа | Новости Украины

"Ставите его как навигатор, видите правонарушения и нажимаете, 30 секунд записываются и сразу посылаются на сервер МВД", — рассказывает Вячеслав Медяник, народный депутат фракция "Слуга народа". Зато нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук уверяет, что "это такой небольшой бред с точки зрения административного процесса".

Ранее сообщалось, что в Украине могут усилить ответственность за нарушение ПДД. Чего ждать водителям – по этой ссылке.