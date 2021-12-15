Снял нарушение на телефон – получи кэшбек от штрафа: сегодня Комитет ВР рассмотрит законопроект

Снял нарушение на телефон – получи кэшбек от штрафа: сегодня Комитет ВР рассмотрит законопроект

Авторы законопроекта уверяют, что благодаря новации удастся уменьшить количество ДТП.

Сегодня, 15 декабря, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект, предусматривающий водителям фиксировать нарушения ПДД на смартфон и получать за это бонусы.

Об этом говорится в эфире ТСН.Утро.

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Авторы законопроекта предлагают устанавливать на мобильное устройство специальное приложение и через него снимать водителей, нарушивших ПДД. По дороге камера смартфона фиксирует все, что видит. К примеру, кто-то проехал на "красное", пересек двойную сплошную или проехал полосой общественного транспорта. А кадры автоматически отправляются в полицию. Далее для нарушителя штраф, для автора видео – 10% от взыскания.

Похожая инициатива уже работает в Германии, и там многие присылают видео нарушений. Авторы украинского законопроекта уверены: благодаря новации удастся уменьшить количество ДТП. Однако есть и критики инициативы, которые говорят, что "все это бред с юридической точки зрения".

"Ставите его как навигатор, видите правонарушения и нажимаете, 30 секунд записываются и сразу посылаются на сервер МВД", — рассказывает Вячеслав Медяник, народный депутат фракция "Слуга народа". Зато нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук уверяет, что "это такой небольшой бред с точки зрения административного процесса".

Ранее сообщалось, что в Украине могут ужесточить ответственность за нарушение ПДД. Чего ждать водителям – по этой ссылке.