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15 мин до разрушений – Буданов о Кедре. ВСУ минусовали генерала КНДР. Новости ТСН 16:00 22 ноября

15 мин до разрушений – Буданов о Кедре. ВСУ минусовали генерала КНДР. Новости ТСН 16:00 22 ноября

15 мин до разрушений - Буданов о Кедре. ВСУ минуснули генерала КНДР. Новости ТСН 16:00 22 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 22 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

        

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