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Атака на энергообъекты, где у врага подгорают и грузинские протесты. Новости ТСН 12:00 3 декабря

Атака на энергообъекты, где у врага подгорают и грузинские протесты. Новости ТСН 12:00 3 декабря

Атака на энергообъекты, где у врага подгорает и грузинские протесты. Новости ТСН 12:00 3 декабря

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 3 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

    

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