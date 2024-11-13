Байден удивит в финале? Бои уже в Курахово и зима уже здесь. ТСН НОВОСТИ 18:00 13 ноября

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00 среды, 13 ноября 2024 года, в обзоре ТСН: - Россияне атаковали Салтовский район Харькова небольшими ударными дронами «Молния-1». - В Броварском районе возле Киева разрушено здание предприятия. Пожар спасатели уже ликвидировали. - Траур в Кривом Роге. Здесь чтят память трех детей и их матери, которых убила россия. - Российские оккупанты упорно штурмуют Курахово в Донецкой области. - ТСН из собственных источников в СБУ стало известно, кого именно взорвали сегодня утром в Севастополе. - Военнослужащим, которые подает рапорт о переводе, гарантируется его рассмотрение в течение 72 часов. - Усилят поддержку Украины в течение следующих нескольких месяцев - сазав Госсекретарь США Энтони Блинкен - Избранный президент Дональд Трамп своей соцсети называет имена будущих чиновников. Кого уже объявил? - Воздушная тревога для российской оппозиционерки - украинские активисты сорвали выступление Юлии Навальной. - Двое 16-летних ребят оказались в коме после столкновения мотоциклов в Ровенской области. - Зима уже близко. Снег начинает покрывать некоторые регионы страны.