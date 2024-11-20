Больше отсрочок! Подтверждение удара ATACMS! Новости ТСН 16:00 20 ноября

Новости Украины и мира по состоянию 16:00 20 ноября 2024 года, в обзоре ТСН. - Верховная Рада расширила круг лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Кого это касается? - Американское, испанское, итальянское и греческое посольства объявили выходной из-за потенциальной значительной воздушной атаки по Украине. - Американский чиновник подтвердил, что 8 американских дальнобойных ракет «ATACMS» были использованы во время удара по арсеналу в Брянской области. - Украинские беспилотники атаковали арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Новгородской области, где хранятся «Искандеры» и корейские ракеты. - В Одессе сегодня вернули свет после трех суток блэкаута, но уже действуют графики отключений электроэнергии. - Два месяца под стражей без права на залог. В Хмельницком суд избрал меру пресечения водителю, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на бешеной скорости протаранил остановку. Тогда погибли три женщины. - Минздрав расширяет программу «доступные лекарства» и внесет туда базовые детские препараты и антибиотики. Как их получить бесплатно? - Маленький жирафенка родился в Одесском биопарке. Корреспондент ТСН Сергей Осадчук стал первым из журналистов, кто вживую увидел детеныша и узнал подробности рождения.