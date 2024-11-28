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Луцк вживую! Атака по Украине сегодня! Новости ТСН 12:00 28 ноября

Луцк вживую! Атака по Украине сегодня! Новости ТСН 12:00 28 ноября

Царев теперь голый и босый? Конфискация имущества прошла удачно?

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 28 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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