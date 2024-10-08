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Новини ТСН 14:00 за 8 жовтня. Росія вдарила по Харкову - десятки постраждалих

Новини ТСН 14:00 за 8 жовтня. Росія вдарила по Харкову - десятки постраждалих

Новости ТСН 14:00 за 8 октября. Россия ударила по Харькову – десятки пострадавших

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Новини України та світу станом 14:00 8 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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