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Новости ТСН 16:00 за 8 октября. Потоп на Дорогожичах. Поляки снова будут блокировать границу

Новости ТСН 16:00 за 8 октября. Потоп на Дорогожичах. Поляки снова будут блокировать границу

Площадь горения увеличилась – в Феодосии до сих пор горит морской нефтяной терминал

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Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 8 октября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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