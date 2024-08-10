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Новости ТСН 10 августа. Удар по Константиновке, бои на Курщине, Олимпиада 2024

Новости ТСН 10 августа. Удар по Константиновке, бои на Курщине, Олимпиада 2024

Новости ТСН 14:00 10 августа. Бои на Курщине, удар по Константиновке, Сумщина под обстрелом РФ

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на субботу, 10 августа 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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