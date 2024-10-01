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Новости ТСН 12:00 1 октября. День защитников и защитниц, увольнение в Минобороны и новый генсек НАТО

Новости ТСН 12:00 1 октября. День защитников и защитниц, увольнение в Минобороны и новый генсек НАТО

Новости ТСН 12:00 1 октября. День защитников и защитниц, увольнение в Минобороны и новый генсек НАТО

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 1 октября 2024, в обзоре ТСН.

    

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