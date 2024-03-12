Новости ТСН 12:00 12 марта: Война уже в России! Продолжаются бои!

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 вторника, 12 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Прорыв российских добровольческих формирований на территорию РФ и заявление легиона "Свобода России" о наборе баллотироваться на выборах. - Последний салют российского ракетного комплекса. Украинские воины уничтожили уже второй вражеский "Бук" за несколько дней. - Потери врага. 910 воинов вражеской армии обезврежены за минувшие сутки. В общем, за предыдущие 747 дней полномасштабной войны Силы обороны Украины выбили из строя уже почти 426 тысяч оккупантов. - Не лучшая ночь для российских нефтебаз: загорелись сразу две - в Орле и под Нижним Новгородом. Местным властям приходится вспоминать о беспилотниках, которые стали этому причиной. Московская, Курская, Тульская и Белгородская области тоже встречали дронов, в последней - обесточены семь населенных пунктов. География возгораний российской нефтеперерабатывающей отрасли ширится - к этой ночи попали шесть крупных предприятий в разных областях. - Ночью россияне ударили управляемой авиабомбой по Купянску на Харьковщине. - Вражеские обстрелы регионов Украины. - Загадочное исчезновение 17-летней студентки на Волыни. Девушку разыскивают уже почти четыре недели. - Приглашение в армию. 92-я ОШБР открыла рекрутинговый центр в Харькове. Вакансий много - пехотинец, танкист, стрелок, медик, оператор БПЛА, инженер, водитель и другие. - Скандал из-за гибели младенца в Хмельницкой области. Супруги, которые ждали своего первенца 9 лет, потеряли его сразу после рождения