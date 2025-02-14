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Новости ТСН 12:00 14 февраля. Шахед влетел в саркофаг 4-го энергоблока ЧАЭС! Шок!

Новости ТСН 12:00 14 февраля. Шахед влетел в саркофаг 4-го энергоблока ЧАЭС! Шок!

Новости ТСН 12:00 14 февраля Шахед влетел в саркофаг 4-го энергоблока ЧАЭС!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12.00 14 февраля 2025 года, в обзоре ТСН.

    

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