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Новости ТСН 12:00 16 января. Неожиданное перемирие! Байден простился? Ночная атака по Украине!

Новости ТСН 12:00 16 января. Неожиданное перемирие! Байден простился? Ночная атака по Украине!

Новости ТСН 12:00 16 января. Неожиданное перемирие! Байден попрощался? Ночная атака по Украине!

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Новости Украины и мира по состоянию на 12.00, 16 января 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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