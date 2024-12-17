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Новости ТСН 12:00 17 декабря. Ликвидация генерала, стрельба в Ровенской области и бушует ураган
Новости ТСН 12:00 17 декабря. Ликвидация генерала, стрельба в Ровенской области и бушует ураган
Новости ТСН 12:00 17 декабря. Ликвидация генерала, стрельба в Ровенской области и бушует ураган
Новости ТСН 12:00 17 декабря. Ликвидация генерала, стрельба в Ровенской области и бушует ураган
Сюжеты выпуска
Новости ТСН 12:00 17 декабря. Ликвидация генерала, стрельба в Ровенской области и бушует ураган
Ликвидация военных преступников! СБУ в Москве «задвохсотила» генерала Кириллова
Обломки разлетелись по четырем районам! В Киеве сбили вражеский дрон
Разборки закончились автоматической очередью! На Ровенщине произошла стрельба в кафе
Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 17 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.
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