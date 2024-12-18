Категория
ТСН.Спецвыпуск
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новости ТСН 12:00 18 декабря. Лавина помощи от США и встреча Зеленского с Рютте

Новости ТСН 12:00 18 декабря. Лавина помощи от США и встреча Зеленского с Рютте

Новости ТСН 12:00 18 декабря. Лавина помощи от США и встреча Зеленского с Рютте 

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 18 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

Похожие темы:

Следующая публикация