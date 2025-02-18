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Новости ТСН 12:00 18 февраля. Лавров говорит с американцами! Скандал из ТЦК в школе!

Новости ТСН 12:00 18 февраля. Лавров говорит с американцами! Скандал из ТЦК в школе!

Новости ТСН 12:00 18 февраля. Лавров говорит с американцами! Скандал из ТЦК в школе!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 18 февраля 2025, в обзоре ТСН.

   

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