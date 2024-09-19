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Новости ТСН 12:00 19 сентября. Удары по Харькову, ночная атака и суд по делу убийства Фарион

Новости ТСН 12:00 19 сентября. Удары по Харькову, ночная атака и суд по делу убийства Фарион

Один стоил 10-ти! Герой Украины посмертно! Американец погиб на войне за Украину

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 среды, 19 сентября 2024 года, в обзоре ТСН

    

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