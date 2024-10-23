Новости ТСН 12:00 23 октября. Ликвидация МСЭК, пополнение пилотов на F-16 и вышивка бактериями

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 23 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Атака дронами. Прошлой ночью россияне запустили по Украине 81 беспилотник, 57 из них сбиты. - Взрывы в Черкасской области. В области объявлена угроза атаки вражескими дронами-камикадзе. - Медико-социальные экспертные комиссии, известные как МСЭК, будут ликвидированы до 31-го декабря. - Третья группа украинских пилотов завершила подготовку в Великобритании. - Население Украины с начала полномасштабного вторжения сократилось на 10 миллионов, данные ООН. - От 5 до 15%. Уже в ближайшее время цены на мясо в Украине могут понемногу пойти вверх. - Вышивка бактериями. Ученая с Волыни победила на всеукраинском конкурсе микробиологов. - Потянулась за телефоном и застряла между скал на 7 часов. В Австралии спасли женщину.