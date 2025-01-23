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Новости ТСН 12:00 23 января. Стало известно! Жуткое преступление россиян! Запорожье под ударом!
Новости ТСН 12:00 23 января. Стало известно! Жуткое преступление россиян! Запорожье под ударом!
Новости ТСН 12:00 23 января. Стало известно! Жуткое преступление россиян! Запорожье под ударом!
Новости ТСН 12:00 23 января. Стало известно! Жуткое преступление россиян! Запорожье под ударом!
Сюжеты выпуска
Новости ТСН 12:00 23 января. Стало известно! Жуткое преступление россиян! Запорожье под ударом!
Ужас! На людей посыпалась стена! Запорожье после зверского удара ракетами и Шахедами!
Сколько военных НАТО нужно Украине, чтобы остановить РФ?
Такое в Украине впервые: юбилей инклюзивного кафе в Луцке, где работают ребята с синдромом Дауна
Новости Украины и мира по состоянию на 12.00, 23 января 2025 года, в обзоре ТСН.
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