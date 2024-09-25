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Новости ТСН 12:00 25 сентября. Последствия удара по Харькову, зачистка завода в Волчанске и когда холода

Новости ТСН 12:00 25 сентября. Последствия удара по Харькову, зачистка завода в Волчанске и когда холода

На зависть другим! Уникальные машины едут на фронт от копа-волонтера

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 25 сентября 2024 года, в обзоре ТСН

    

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