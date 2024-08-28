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Новости ТСН 12:00 28 августа. Экстренные отключения света! Минус враждебный Су-25!

Новости ТСН 12:00 28 августа. Экстренные отключения света! Минус враждебный Су-25!

Новости ТСН 12:00 28 августа. Экстренные отключения света! Минус вражеский Су-25!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 среды, 28 августа 2024 года, в обзоре ТСН

    

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