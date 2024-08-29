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Новости ТСН 12:00 29 августа. Украина чтит павших воинов! Сезон "хлопка" в России!
Новости ТСН 12:00 29 августа. Украина чтит павших воинов! Сезон "хлопка" в России!
Новости ТСН 12:00 29 августа. Украина чтит павших воинов! Сезон "хлопка" в России!
Громкий скандал в Днепре: чиновник присвоил миллион гривен на реконструкции водопровода
Сюжеты выпуска
Громкий скандал в Днепре: чиновник присвоил миллион гривен на реконструкции водопровода
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Новости ТСН 12:00 29 августа. Украина чтит павших воинов! Сезон «хлопка» в России!
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Новости Украины и мира по состоянию на 12.00 четверга, 29 августа 2024 года, в обзоре ТСН
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