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Новости ТСН 12:00 29 августа. Украина чтит павших воинов! Сезон "хлопка" в России!

Новости ТСН 12:00 29 августа. Украина чтит павших воинов! Сезон "хлопка" в России!

Громкий скандал в Днепре: чиновник присвоил миллион гривен на реконструкции водопровода

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12.00 четверга, 29 августа 2024 года, в обзоре ТСН

    

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