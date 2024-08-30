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Новости ТСН 12:00 30 августа. Обстрел Сум! Катастрофа F-16! Обострение на фронте!

Новости ТСН 12:00 30 августа. Обстрел Сум! Катастрофа F-16! Обострение на фронте!

В Запорожье задержали двух подростков, которые могли поджечь авто военного 

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Новости Украины и мира по состоянию на 12.00 пятницы, 30 августа 2024 года, в обзоре ТСН

    

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