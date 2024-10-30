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Новости ТСН 12:00 30 октября. Атака Шахедов, новый призыв и ухудшение для коррупционеров

Новости ТСН 12:00 30 октября. Атака Шахедов, новый призыв и ухудшение для коррупционеров

Случай снизил последствия! Жители дома в Киеве об удивительном спасении

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 30 октября 2024, в обзоре ТСН.

   

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