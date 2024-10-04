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Новости ТСН 12:00 4 октября. Пожар на двух нефтебазах в России и ночная атака шахедами

Новости ТСН 12:00 4 октября. Пожар на двух нефтебазах в России и ночная атака шахедами

Новости ТСН 12:00 4 октября. Пожар на двух нефтебазах в России и ночная атака шахедами

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 4 октября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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