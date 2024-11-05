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Новости ТСН 12:00 5 ноября. Удар по Запорожью, оккупация еще одной деревни и морозы уже в Украине

Новости ТСН 12:00 5 ноября. Удар по Запорожью, оккупация еще одной деревни и морозы уже в Украине

Новости ТСН 12:00 5 ноября. Удар по Запорожью, оккупация еще одного села и морозы уже в Украине

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 5 ноября 2024, в обзоре ТСН.

    

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