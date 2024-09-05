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Новости ТСН 12:00 5 сентября. Самая длинная тревога в Киеве, Магуры в Новороссийске, Одессу подтопило

Новости ТСН 12:00 5 сентября. Самая длинная тревога в Киеве, Магуры в Новороссийске, Одессу подтопило

Большой ливень! Одессу затопило! Хаджибейский район не справился с водой!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 5 сентября 2024 года, в обзоре ТСН

    

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