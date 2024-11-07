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Новости ТСН 12:00 7 ноября. Трамп принял звонок от Зеленского! Киев после атаки

Новости ТСН 12:00 7 ноября. Трамп принял звонок от Зеленского! Киев после атаки

Новости ТСН 12:00 7 ноября. Трамп принял звонок от Зеленского! Киев после атаки после атаки

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 7 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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