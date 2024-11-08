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Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ
Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ
Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ
Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ
Сюжеты выпуска
Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ
Киев, Одесса, Харьков, Запорожье: жуткие последствия обстрелов 8 ноября
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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 8 ноября 2024, в обзоре ТСН.
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