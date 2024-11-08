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Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ

Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ

Новости ТСН 12:00 8 ноября. Скандал с Зеленским, удар по Одессе и пожар на НПЗ в РФ 

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 8 ноября 2024, в обзоре ТСН.

     

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