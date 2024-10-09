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Новости ТСН 12:00 за 9 октября. Удар шахедами по Одесщине и $1,5 млн у депутата в Хмельницком

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Новости ТСН 12:00 за 9 октября. Удар шахедами по Одесщине и $1,5 млн у депутата в Хмельницком

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 8 октября 2024 года, в обзоре ТСН.

      

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