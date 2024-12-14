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Новости ТСН 13 декабря. Ситуация на фронте, массированный обстрел Украины

Новости ТСН 13 декабря. Ситуация на фронте, массированный обстрел Украины

ТСН новости 00:00 14 декабря. Скандал с МСЭК, ситуация на фронте

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 13 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

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