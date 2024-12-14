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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН 13 декабря. Ситуация на фронте, массированный обстрел Украины
Новости ТСН 13 декабря. Ситуация на фронте, массированный обстрел Украины
Новости ТСН 13 декабря. Ситуация на фронте, массированный обстрел Украины
ТСН новости 00:00 14 декабря. Скандал с МСЭК, ситуация на фронте
Сюжеты выпуска
ТСН новости 00:00 14 декабря. Скандал с МСЭК, ситуация на фронте
Мать экс-нардепа Бережной осудили на 14 лет за госизмену
Семейная мафия в МСЭК! Отец и сын «торговали» инвалидностями!
ТСН новости 23:00 13 декабря. Угрозы «Орешником»! Выходные без света
Совершится ли долгожданный обмен военнопленными? Родные военнопленных собрались у стен Координационного Штаба
Очередные эскизы окончания войны. Пятница. Мосейчук. Сухенко
Европейский опыт: как отходы становятся альтернативой российскому газу
Отключение электроэнергии на выходных будет!
Новые решения для Украины: оружие от США, европейские войска и новые заявления Трампа
Удар "Орешником" по Украине может быть на выходных?
Иголки в мясе и тухлая тушковка! И это все бойцам на передовую!
Украинская деревня – в центре Брюсселя! В столице Евросоюза нравятся голубцы и бутерброды с салом
В Украине может явиться суд присяжных! Что это зачем?
Роскошное имение Медведчука оценили в 757 миллионов! Экскурсия по элитной даче от ТСН!
Драпатий выдал, как сохранить Курахово и остановить продвижение противника
Производство брони может остановиться! В Запорожье БЭБ арестовало важное сырье!
ТСН 13 декабря с Аллой Мазур. "Орешником" ударят? Экскурсия по даче Медведчука!
Адаптивная посуда и одежда для военных: как волонтеры помогают ветеранам облегчить реабилитацию
Момент сняли на видео! Как боец ВСУ сбил вражескую ракету "Калибр"
Бои за Покровск: русские уже у города! Ситуация на фронте обостряется!
Черная пятница, 13-го! Массированная атака по Украине!
Россияне будут массированно атаковать на Новый год! Тактика врага – накапливать и добивать энергетику!
Как и сколько тысяч могут получить бойцы ВСУ за уничтоженную вражескую технику
ЗРК «Оса» получил глубокую модернизацию - теперь проще сбивать вражеские авиацию и «Шахеды»
У врага немного изменилась тактика! Роль дронов на войне. Интервью с бойцом Дмитрием Морозом с позывным «Адвокат»
На что украинцы тратят «тысячу Зеленского»?
Власти Грузии закручивают гайки митингующим! Запретили пиротехнику и балаклавы!
Наворовали на строительстве фортификаций 20 миллиардов долларов!
ТСН новости 19:00 13 декабря. Хищение денег на фортификациях, протесты в Грузии
ТСН новости 18:00 13 декабря. Массированная атака по Украине и новое оружие от США
Новости Украины и мира по состоянию на 13 декабря 2024, в обзоре ТСН.
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